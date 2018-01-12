Президенту Республики Армения представлен проект 7-летней программы модернизации Вооруженных сил

Президент Республики Армения, главнокомандующий вооруженными силами Серж Саргсян 12 января в административном комплексе министерства обороны провел обсуждение проекта 7-летней программы модернизации Вооруженных сил.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были доложены основные направления и принципы плана, разработанного по поручению президента Республики от 24 октября 2017 года.

Президент Армении подчеркнул важность предметного обсуждения проекта программы.Серж Саргсян отметил, что со дня создания Вооруженные Силы Республики Армения всегда находился в процессе развития, который сейчас достиг такой стадии, когда необходимо разработать долгосрочный план развития, который будет направлен как на укрепление и усовершенствование вооруженных сил, так и на модернизацию вооружений.