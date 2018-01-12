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В Полицию явкой с повинной обратился разыскиваемый за ложный донос мужчина


В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Шенгавитского отдела Полиции РА, 11 января в 12.45 в Полицию явкой с повинной обратился Артак С., 1975 г.р., который с 11 января 2017 года разыскивался по обвинению по части 1 статьи 333 УК РА (ложный донос). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения




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