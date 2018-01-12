Все 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 11 и 12 января, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 9 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, 2 случая хулиганства и 1 случай незаконной вырубки деревьев.
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.