Посол Армении провел встречу с министром здравоохранения, труда и социальных дел Грузии

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении Грузии Рубен Садоян 12 января встретился с министром здравоохранения, труда и социальных дел Грузии Давидом Сергеенко.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, подчеркнув, что армянский и грузинский народы связывает многовековая дружба, министр Давид Сергеенко отметил, что армяно-грузинское взаимное сотрудничество в области здравоохранения является еще одним важным направлением двусторонних отношений.

Собеседники обсудили сотрудничество между Арменией и Грузией в области здравоохранения и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе обсуждения медицинского страхования посол Рубен Садоян отметил, что в 2017 году Грузию посетили более 1,7 млн. граждан Армении, часть которых во время пребывания в Грузии испытали потребность в первой медицинской помощи. В этой связи, сказал Посол, необходимо провести соответствующую работу, чтобы данный вопрос получил системное решение, и граждане Армении в установленном порядке пользовались необходимой медицинской помощью. Аналогичные возможности должны быть созданы для граждан Грузии, находящихся в Армении. Стороны договорились в ближайшем будущем провести работы в данном направлении.

В ходе встречи посол Рубен Садоян обратился также к теме возможностей Армении в области курортного туризма, проинформировав грузинского министра, что Армения всегда готова принять под своей сенью туристов из братской Грузии.