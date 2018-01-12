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Эстония первой из стран ЕС ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС


Эстония ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В беседе с Арменпресс об сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. 

«Из Таллинна получено официальное письмо, согласно которому Эстония выполнила все процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом», - сказал Балаян.

Таким образом, Эстония стала первым государством-членом ЕС, которая ратифицировала новое соглашении между Арменией и Европейским Союзом.

24-го ноября министр иностранных Республики Армения дел Эдвард Налбандян и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.




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