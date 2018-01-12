Эрик Клэптон признался, что теряет слух

Известный британский рок-музыкант Эрик Клэптон признался в серьезных проблемах со здоровьем, но все же рассчитывает продолжить выступления. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в интервью Би-би-си.

"Единственное, что меня беспокоит сейчас, так это то, что в мои 70 я все еще могу быть профессионалом. Я имею в виду, что я теряю слух, у меня шум в ушах, мои руки с трудом работают", - отметил он.

Клэптон выразил надежду, что зрители все-таки придут на его выступления. "Я надеюсь, что люди придут посмотреть на меня, даже, наверное, больше из-за того, что я - редкость", - сказал музыкант.

В последние годы Клэптон уже высказывался по вопросам своего здоровья. Так, в интервью журналу Classic Rock Magazine он сказал: "Я начал чувствовать сильные боли в прошлом году. Они начались с поясницы и превратились в то, что медики называют периферической невропатией (заболевание нервов, которые не расположены в головном и спинном мозге). При такой проблеме вы чувствуете, как будто электрический ток, проходит через ногу". Также он отметил, что одной из причин осложнений стало и некоторое пристрастие к алкоголю в молодости.

Эрик Клэптон - британский рок-гитарист, вокалист и композитор, командор Ордена Британской империи. Он является единственным, кто трижды был включен в Зал славы рок-н-ролла: один раз в качестве сольного исполнителя и отдельно как член групп The Yardbirds и Cream. Авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone в списке величайших гитаристов всех времен расположил Клэптона на втором месте после Джими Хендрикса.





