Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-01-18

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 января, курс доллара США сократился на 0.80 драмa и составил 483.51 драм. Курс евро вырос на 7.51 драмa и составил 586.16 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.55 драм. Курс британского фунта вырос на 4.68 драмa и составил 658.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 17.35 драмa и составила 20567.08 драм. Цена серебра сократилась на 2.39 драмa и составила 264.42 драм. Цена платины выросла на 146.05 драмa и составила 15249.85 драм.