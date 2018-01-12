Азиатские индексы - 12-01-18
ТОКИО, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.24% и составил 23653.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.63% и составил 1876.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.10% и составил 3428.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 31412.54 пункта.
14:56, 28.12.2017
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12:34, 19.12.2017
В Азербайджане Мамедову и Махмудову назначен откуп в 4 млрд манатов и 1 млрд долларов
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- 12.01-21:40 Все 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
- 12.01-21:38 Президенту Республики Армения представлен проект 7-летней программы модернизации Вооруженных сил
- 12.01-21:28 Посол Армении считает ратификацией Эстонией соглашения Армения-ЕС месседжом другим странам ЕС
- 12.01-20:52 Предстоящие на 13 января мероприятия
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- 12.01-19:46 Эстония ратифицировала Соглашение Армения-ЕС на уровне исполнительной власти
- 12.01-19:42 Российские военные уничтожили обстрелявшие авиабазу Хмеймим боевиков
- 12.01-19:33 Арцах завершил год с 15%-ым экономическим ростом: министр финансов НКР подвел итоги 2017 года
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- 12.01-18:12 Варденяцский перевал труднопроходим
- 12.01-18:05 Эрик Клэптон признался, что теряет слух
- 12.01-17:58 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-01-18
- 12.01-17:57 Азиатские индексы - 12-01-18
- 12.01-17:50 Президентские выборы начались в Чехии
- 12.01-17:46 Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги
- 12.01-17:40 Ученые рассказали, как продлить жизнь
- 12.01-17:37 Названы главные модные тренды 2018 года
- 12.01-17:26 Африканский союз и ООН осудили Трампа за высказывания о мигрантах
- 12.01-17:17 «Тойота» показала 1000-сильный гибридный суперкар
- 12.01-17:14 Состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции
- 12.01-17:04 СММ ОБСЕ заявляет об эскалации конфликта в Донбассе
- 12.01-16:56 Intel сообщила о проблеме с частой перезагрузкой компьютеров после установки обновлений
- 12.01-16:52 Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января
- 12.01-16:48 Карине Ачемян заменит депутата Эрмине Нагдалян в составе армянской делегации в ПАСЕ
- 12.01-16:38 Президент Армении рассматривает парламент как важную платформу диалога политического большинства и меньшинства
- 12.01-16:36 Гюль отказался отвечать на обвинения Эрдогана
- 12.01-16:30 Президент Армении предложил руководству парламента провести парламентские слушания по вопросу повышения цен на отдельные продукты
- 12.01-16:27 Предоставляемая Армении гуманитарная помощь выросла в 2,2 раза
- 12.01-16:22 Итог прошедшего года по экономическому росту в Армении будет на уровне 6%: экономист
- 12.01-16:20 Пучдемон объявил о запуске сайта правительства каталонской "республики"
- 12.01-15:43 Президент Армении Серж Саргсян провел беспрецедентную встречу с руководящим составом НС Армении
- 12.01-15:40 Times: Великобритания планирует сократить ВС на 14 тыс. человек
- 12.01-15:33 Полеты в международном аэропорту «Звартноц» осуществляются в штатном режиме
- 12.01-15:30 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
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