Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Азиатские индексы - 12-01-18


ТОКИО, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.24% и составил 23653.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.63% и составил 1876.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.10% и составил 3428.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 31412.54 пункта.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации