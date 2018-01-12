Азиатские индексы - 12-01-18

ТОКИО, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.24% и составил 23653.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.63% и составил 1876.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.10% и составил 3428.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 31412.54 пункта.