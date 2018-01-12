Ученые рассказали, как продлить жизнь

Физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли кардиологи из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса, с результатами их исследований можно ознакомиться на сайте MedicalXpress, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 50 человек среднего возраста. Их разделили на две группы – первая в течение двух лет занималась активными физическими упражнениями, вторая – йогой. При этом тренировки, которые проводились 4-5 раз в неделю, длились, преимущественно, 30 минут, за исключением тренировок продолжительностью в один час, когда испытуемые уделяли время прогулкам, аэробике, езде на велосипеде или теннису. В течение первых трех месяцев выполнялись упражнения умеренной интенсивности, а через 10 месяцев — высокой.

Результаты исследования показали, что у людей из первой группы потребление кислорода во время физической активности выросло на 18 процентов, а гибкость сердечной мышцы повысилась на 25 процентов.

Для получения наилучшего результата регулярные физические занятия, как утверждают эксперты, следует начать до 65-летнего возраста. А вот сидячий образ жизни способствует ригидности (затвердеванию) сердечной мышцы, что, в свою очередь, грозит ухудшением ее кровоснабжения.