Названы главные модные тренды 2018 года

Издание HypeBae вместе с модными экспертами составило список самых главных модных трендов наступившего 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На первой строчке расположилась спортивная одежда. Отмечается, что пика популярности она достигла еще в прошлом году. Основные бренды — Fenty Puma, Kith, Yeezy и Baja East, их продажи будут в нынешнем году только увеличиваться. Также в списке оказалась одежда из пластика. Актуальными будут шляпы, обувь, аксессуары и верхняя одежда из прозрачного материала.

Далее следует максимализм. В новом году в моду войдет многослойность и яркие цвета в каждой детали одежды. По мнению экспертов, особенно популярными по-прежнему будут завышенные джинсы и куртки over-size из денима таких брендов, как Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein, Off-White и Adam Selman.

В 2018 году особенно актуальными станут цветные брючные костюмы с широкими плечами от Balenciaga, Tom Ford, Victoria Victoria Beckham и Vetements. Заключительным пунктом в списке стала бахрома, в частности на платьях и рукавах верхней одежды. Лидерами в этой области оказались Calvin Klein, Balmain и Erdem.