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Африканский союз и ООН осудили Трампа за высказывания о мигрантах


В Африканском союзе выразили обеспокоенность в связи с резкими высказываниями президента США Дональда Трампа об иммиграции из Гаити и стран Африки, как передает Арменпресс, об этом сообщила агентству АР представитель союза Эбба Калондо.

"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыли в США рабами, это заявление нарушает рамки приемлемого поведения", - сказала она.

В Африканском союзе считают, что "подобные заявления вредят общим мировым ценностям ", добавила Калондо.

Кроме того, с критикой в адрес президента США выступил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это шокирующие и позорные комментарии... Я не могу не использовать слово "расистские", - сказал он в беседе с журналистами в Женеве.

 

 




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