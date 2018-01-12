«Тойота» показала 1000-сильный гибридный суперкар

Компания Toyota представила прототип 1000-сильного гиперкара под названием GR Super Sport Concept, который дает представление о том, в каком направлении будет развиваться линейка спортивных машин японской марки. Премьера концепта состоится на автосалоне в Токио, открывающемся в конце текущей недели, передает Арменпресс.

Новинка разработана спортивным подразделением «Тойоты» – Gazoo Racing. В конструкции автомобиля использованы компоненты от спортпрототипа TS050 Hybrid, который участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). В том числе, от гоночной машины гиперкару достался 2,4-литровая бензиновая твин-турбо «шестерка», входящая в состав гибридной силовой установки. Ее суммарная мощность – 1000 сил.

Другой информации о GR Super Sport в «Тойоте» не предоставили.