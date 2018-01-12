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Состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции


12 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность в интересах содействия достижению прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.


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