Состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции

12 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность в интересах содействия достижению прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.