СММ ОБСЕ заявляет об эскалации конфликта в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует эскалацию обстановки в зоне конфликта в Донбассе.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу на брифинге сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"Мы зафиксировали постепенное увеличение количества обстрелов после праздников, когда была достигнута договоренность о перемирии. Сейчас мы можем говорить о фазе эскалации", - сказал он. Хуг заявил, что с вечера вторника по вечер среды было зафиксировано около 2 тыс. нарушений.

При этом он сказал, что, несмотря на сложную обстановку, СММ будет "продолжать пытаться попасть в любые районы в Донбассе".





