СММ ОБСЕ заявляет об эскалации конфликта в Донбассе
17:04, 12 Январь, 2018
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует эскалацию обстановки в зоне конфликта в Донбассе.
Как передает Арменпресс, об этом в пятницу на брифинге сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.
"Мы зафиксировали постепенное увеличение количества обстрелов после праздников, когда была достигнута договоренность о перемирии. Сейчас мы можем говорить о фазе эскалации", - сказал он. Хуг заявил, что с вечера вторника по вечер среды было зафиксировано около 2 тыс. нарушений.
При этом он сказал, что, несмотря на сложную обстановку, СММ будет "продолжать пытаться попасть в любые районы в Донбассе".