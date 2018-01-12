Intel сообщила о проблеме с частой перезагрузкой компьютеров после установки обновлений

Производитель процессоров Intel ищет решение проблемы, связанной с частой перезагрузкой компьютеров после установки обновлений, выпущенных компанией 4 января. Внесенные изменения во встроенное программное обеспечение должны были устранить уязвимости Meltdown и Spectre, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы получили сообщения от нескольких пользователей о повышенной частоте перезагрузок после обновления встроенного программного обеспечения. В частности, сбой затронул процессоры с микроархитектурами Broadwell и Hasswell <...> Мы оперативно работаем с клиентами для того, чтобы понять, диагностировать и устранить эту неисправность. Если это потребует обновления встроенного программного обеспечения от Intel, мы распространим его по обычным каналам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг.