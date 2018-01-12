Президент Армении предложил руководству парламента провести парламентские слушания по вопросу повышения цен на отдельные продукты
Президент Армении Серж Саргсян предложил руководству парламента провести парламентские слушания по вопросу повышения цен на отдельные продукты и выработки решений, направленных на возможное смягчение последствий этого.
Как сообщает Арменпресс, на встрече с руководством парламента 12 января президент напомнил, что несколько дней назад он созвал консультацию по вопросам повышения цен на отдельные товары.
«Парламент должен держать пульс страны, и это нормально. Национальное собрание уже провело несколько ключевых парламентских слушаний, и, возможно, также необходимо провести такие слушания по этой теме, чтобы этот вопрос публично и всесторонне обсуждался, и люди видели реалии. Вам решать, насколько это уместно, но я думаю, что это может быть полезно», - сказал президент.