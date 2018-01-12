Президент Армении рассматривает парламент как важную платформу диалога политического большинства и меньшинства

Президент Армении Серж Саргсян доволен работой парламента, направленной на переход к парламентской системе управления. Как сообщает Арменпресс, на встрече с руководством парламента президент Саргсян отметил, что с 18 мая 2017 года парламент принял 268 законов, 15 из которых являются совершенно новыми законами.

«Почти 8 месяцев вашей работы показали, что парламент действительно является центральной и главной платформой общественных и политических процессов Армении. Этот факт был полностью отражен не только на пленарных заседаниях парламента, но также в работе постоянных комиссий, а также во время парламентских слушаний. Важную роль отводится новому органу, который был сформирован в результате конституционных поправок – Совету Национального Собрания. Он должен развиваться и расширяться, внося значительный вклад в эффективную организацию вашей работы», - сказал президент.

Серж Саргсян подчеркнул, что парламент должен выступать в качестве важной платформы совместной работы и диалога политического большинства и меньшинства. «С этой точки зрения не все идет гладко и быстро, как во всех демократических странах мира. На пленарных заседаниях иногда не только оппозиция, но и представители правящей власти поддаются эмоциям и подогревают атмосферу, но это нормальные проблемы демократического развития и роста, которые, я уверен, со временем успокоятся. Я должен упомянуть здесь, что я ценю последовательность и терпение спикера во взаимодействии с некоторыми членами парламента. В любом случае мы должны продолжать укреплять терпимость и взаимное уважение в политических дискуссиях. Представители правящей власти должны быть более сдержанными - с учетом их статуса», - сказал Саргсян.

Президент выразил надежду, что в этот период работа парламентской дипломатии не пострадает, будь то в многосторонних структурах или в двустороннем сотрудничестве.

«У нас, безусловно, будет возможность подробно рассмотреть этот вопрос. Если вы хотите, мы можем затронуть и эти проблемы сегодня, если нет, то затронем во время последующих обсуждений», - сказал Саргсян.

По словам президента, в декабре состоится Третий глобальный форум против преступления геноцида, в организации и проведении которого парламент должен внести свой уникальный вклад.

Он добавил, что в целом очевидно, что качество работы парламента выросло.