Гюль отказался отвечать на обвинения Эрдогана

Отношения между нынешним и предыдущим президентами Турции Эрдоганом и Гюлем продолжают оставаться напряженными. Разногласия между Гюлем и Эрдоганом углубляются, и это остается одной из важных тем политической повестки в стране. Как передает «Арменпресс», после пятничной молитвы Гюль сказал в беседе с журналистами, что отказывается отвечать на прозвучавшие в его адрес обвинения Эрдогана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

«Мне негоже входить вподобные пререкания. Все и так ясно: все знают друг друга. Не хочу вовлекаться в споры»,- сказал он.

Комментируя продление в стране чрезвычайного положения, Гюль выразил надежду, что это делается в последний раз. По его мнению, уже прошло время, чтобы Турция вернулась к нормальным демократическим порядкам.

Отношения между нынешним и предыдущим президентами Турции Эрдоганом и Гюлем продолжают оставаться напряженными.Разногласия между Гюлем и Эрдоганом углубляются, и это остается одной из важных тем политической повестки в стране. К теме обратился колумнист газеты «Хурриет» Абдулкадыр Сельви. Его заключение - «Эрдоган объявил Гюлю войну».

Во время своего выступления перед однопартийцами из «Справедливости и развития» 9-го января, когда все думали, что речь пойдет о сотрудничестве с Бахчели, Эрдоган неожиданно начал с Гюля, отрицательно высказавшись в адрес предыдущего президента Турции.

«Никто из числа тех, кто ранее был в составе нашей партии, а затем выбыл из нее, не имеет права высказываться о ней и делать заявления. До того, как раскрыть рот, все должны быть внимательны в вопросе – а где они были раньше»,- заявил Эрдоган. «Те, кто отравляют наше единство, должны знать, что они уже не являются искренними попутчиками этого каравана», «Выпавшие из этого поезда останутся там, где они упали», - таковы были его слова.

Абдулкадыр Сельви напоминает, что ранее из офиса 11-го президента Турции Гюля прозвучали заявления о том, что он продолжит делиться своим мнением о происходящих в стране процессах. «Посмотрим, промолчит ли Гюль, или ответит на эту критику»,- пишет Абдулкадыр Сельви.

Пытаясь понять причины столь резкой критики в адрес предыдущего президента Турции, Абдулкадыр Сельви напомнил, что Гюль воспротивился Эрдогану, не сказав «да» на конституционном референдуме 16-го апреля.

Кроме того, Гюль назвал «крайне беспокоящим» подписанный Эрдоганом закон о приминении иммунитета в отношении всех тех, кто принимал участие в насильственных действиях против участников попытки госпереворота 15-го июля. Эрдоган заявил, что он «опечален» этим заявлением Гюля, на что последний ответил, что такова его обязанность.

«Все это, конечно сыграло свою роль, однако сейчас речь идет о более далеко идущей стратегии: в преддверии президенстких выборов 2019 года, ставится водораздел между Гюлем и партией «Справедливость и развитие». Цель – устранение симпатий внутри партии в отношении Гюля. Что случится далее – станет ясно из прояснения позиции Гюля»,- пишет Абдулкадыр Сельви.