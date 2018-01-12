Предоставляемая Армении гуманитарная помощь выросла в 2,2 раза

В январе-ноябре прошлого года в Армению в рамках гуманитарной помощи были импортированы товары на сумму 97 млн 695 тыс долларов. Это в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого гоа - 44 млн 334,1 тыс. долларов.

Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Республики Армения.

81 млн 206,2 тыс долларов было получено в сфере химии и смежных отраслей, 3 млн 798,9 тыс. долларов - машины, оборудование и механизмы, 3 млн 668 тыс долларов - текстильные материалы.

В январе-ноябре по объему гуманитарной помощи лидером была Швейцария - 8 млн 547,1 тыс долларов, далее следуют США (8 млн 272,9 тыс долларов) и Китай (5 млн 148,7 тыс долларов). Из стран СНГ получена гуманитарная помощь в размере 9,3 тыс долларов, а из стран ЕС - 14 млн 494,3 тыс долларов.