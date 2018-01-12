Бежавший в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании сайта "правительства республики" испанского автономного сообщества. Как передает Арменпресс, об этом политик сообщил в пятницу в Twitter.

Экс-лидер региона опубликовал в социальной сети ссылку на страницу "правительства [каталонской] республики". На самом сайте размещен логотип Женералитета - институционной системы, в рамках которой организовано политическое самоуправление Каталонии. Также на странице указаны контактные данные и приведен раздел, посвященный новостям "законного правительства" региона.





