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Пучдемон объявил о запуске сайта правительства каталонской "республики"


Бежавший в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании сайта "правительства республики" испанского автономного сообщества. Как передает Арменпресс, об этом политик сообщил в пятницу в Twitter.

Экс-лидер региона опубликовал в социальной сети ссылку на страницу "правительства [каталонской] республики". На самом сайте размещен логотип Женералитета - институционной системы, в рамках которой организовано политическое самоуправление Каталонии. Также на странице указаны контактные данные и приведен раздел, посвященный новостям "законного правительства" региона.



 




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