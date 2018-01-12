Итог прошедшего года по экономическому росту в Армении будет на уровне 6%: экономист

Итог прошедшего года по экономическому росту в Армении будет на уровне 5.8-6.2%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Центра инновационных институциональных исследований ГЭУА экономист Атом Маргарян. По его мнению, это связано с рядом положительных внешних и внутренних факторов.

По словам Атома Маргаряна, в 2017-м году в Армении восстановился макроэкономический спрос, чему способствовало упорядочение экономики РФ, откуда и увеличился объем трансферов в Армению, активизировались инвестиции, повысились цены на медь.

«К этим факторам прибавилось оживление в кредитной сфере. Банки охотнее кредитовали, в том числе, физлиц, что увеличило макроэкономический спрос, который является классическим фактором экономического роста. Прогнозы экономического роста составляют порядка 5.8-6.2%», - сказал Атом Маргарян.