Times: Великобритания планирует сократить ВС на 14 тыс. человек

Командование Вооруженными силами Великобритании разработало планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в пятницу британская газета The Times.

По данным издания, намечено, в частности, объединить подразделения воздушных десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств. В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства будет уменьшен, как ожидается, на 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Три варианта подобных предложений были представлены министру обороны Гэвину Уильямсону, когда он сменил в ноябре на этом посту сэра Майкла Фэллона. Они предполагают сокращение 11 тыс. военнослужащих, 2 тыс. морских пехотинцев и 1250 представителей ВВС.

Согласно официальным данным, численность британской армии составляет в настоящее время почти 83 тыс. военнослужащих по сравнению с 112 тыс. в 2003 году. Планируемое сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет, отмечает газета.