В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров

В столице Сирии восстановили завод по производству телевизоров. На предприятии, входящем в госкорпорацию Syrian Arab Electronic Industries Company, рассчитывают по итогам 2017 года выйти на плановый показатель в 10 тысяч телеприемников, рассказал журналистам начальник сборочного цеха Мухаммед Аль-Шейх, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы запустились только год назад, а несколько лет этот завод простаивал из-за войны. Поэтому сейчас мы только пробуем наладить производство, но у нас уже есть планы, как его расширить. По итогам 2017 года планируем достичь показателя в 10 тысяч штук, но итоги пока не подводили. В дальнейшем можем выпускать 30 — 40 тысяч ежегодно", — сказал он.

В довоенные годы госкорпорация выпускала различные виды продукции: от телевизоров до холодильников и кондиционеров. Она была основана в 1960 году и одной из первых на Ближнем Востоке запустила производство телеприемников под собственной торговой маркой — Syronics.