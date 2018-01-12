Генрих Мхитарян может играть в составе любой команды: Рубен Айрапетян

По мнению президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна, Мхитарян – тот футболист, которому всегда есть место в основном составе любой команды. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 12-го января, прокомментировав ситуацию, связанную с именем Генриха Мхитаряна.

«С Мхитаряном я общался на последнем матче сборной Армении. Тогда этой напряженности, проблемы не было. Знаю об этом практически столько же, сколько и вы. Может, чуть больше. У меня были беседы по телефону с Мхитаряном. Пока не хочу комментировать, что произошло. Отношения между футболистом и тренером могут ухудшаться или улучшаться, не нужно вмешиваться в их рабочие отношения и мешать», – сказал Рубен Айрапетян.

«Мхитарян никогда не останется на скамейке запасных. Мхитарян – тот футболист, которому всегда есть место в основном составе любой команды», – подчеркнул он, добавив, что пока не обладает точной информацией о переходе Мхитаряна в другой клуб.

Возможный переход капитана сборной Армении по футболу и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в Италию продолжает оставаться в центре внимания СМИ. Об этом сообщает газета The Sun, которая пишет, что «Манчестер Юнайтед» намерен купить футболиста «Ювентуса» Алекса Сандро и готов включить в эту сделку Генриха Мхитаряна.

Как сообщалось ранее, в эти дни «Манчестер Юнайтед» проводит сборы в Дубае. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник Генрих Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился в Дубай. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью решил, что нужно сменить обстановку, и команда «Манчестер Юнайтед» будет тренироваться в Дубае.

Следующий матч в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 января против «Сток Сити».