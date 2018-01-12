Правительство Армении регулирует водоочистные системы и предлагает механизмы снижения загрязненности окружающей среды

Постоянная парламентская Комиссия по вопросам территориального и местного самоуправления, сельского хозяйства и экологии на своем заседании 12 января обсудила законодательный пакет о внесении изменений в Водный кодекс Армении, представленный правительством Армении. Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр экологии Армении Арцвик Минасян.

Представляя пакет предлагаемых изменений, министр экологии Армении Арцвик Минасян заявил, что всегда уделялось большое внимание системе водоснабжения, однако на втором плане оказались вопросы по очистке воды. Таким образом, целью вводимых изменений является организация соответствующих очистительных работ, что станет проявлением реализации тех обязательств, которые были достигнуты между Арменией и международным сообществом. Цель – организация процесса должного регулирования системы водоочистки и сточных вод, что приведет к резкому снижению загрязнения окружающей среды.

«Мы будем иметь благоприятную окружающую среду, обеспечим условия для положительного воздействия человека на нее, а с экономической точки зрения изменения предпочтительны в плане организации регулирования водной системы в республике», - сказал Минасян.

По словам министра экологии, в Водный кодекс предлагается внести уточнения относительно того, что именно подразумевается под определением «сточные воды», их классификация, кроме того, будут внедрены конкретные требования относительно организации системы дренажа, что позволит не допустить попадания сточных вод в общую водную систему.

Он также подчеркнул, что во всех общинах должны быть установлены соответствующие очистные сооружения и создана система по очистке воды, не говоря уже о дренажной системе.

Комиссия дала положительное заключение по указанному вопросу.