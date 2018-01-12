Ученые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера

Первым признаком развития болезни Альцгеймера оказалось постоянное беспокойство – при появлении белковых бляшек в клетках мозга настроение человека начинает резко портиться, и он впадает в бесконечную депрессию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry.

"Собранные нами данные показывают, что депрессия и постоянное беспокойство являются первыми симптомами развития болезни Альцгеймера, которые возникают еще до того, как когнитивные способности ее носителя начинают ухудшаться ", — заявила Нэнси Донован (Nancy Donovan) из Гарвардского университета (США).

Донован и ее коллеги, наблюдая за тремя сотнями добровольцев в возрасте от 60 до 90 лет, находившихся на момент начала эксперимента в здравом уме и памяти, раскрыли общую черту для всех носителей легких форм болезни Альцгеймера – беспокойство.

Эта черта всех больных, по мнению Донован, позволяет предсказывать развитие болезни Альцгеймера еще до появления первых признаков угасания ума и памяти, и лечить ее еще до того, как она нанесет непоправимый ущерб.