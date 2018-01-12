Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Сирии в преддверии Конгресса национального диалога, который, как ожидается, пройдет в Сочи. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Двенадцатого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом", — говорится в сообщении.

"В преддверии предстоящего Конгресса сирийского национального диалога в Сочи был продолжен обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии с упором на поиск путей политического урегулирования в этой стране на основе резолюции СБ 2254 под эгидой ООН", — отмечается в документе.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи.