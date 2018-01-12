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Конгрессмены США поддержали продление программы слежки за рубежом


Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за продление на шесть лет срока действия программы по осуществлению прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Само ее существование уже не первый год вызывает споры не только в самих Соединенных Штатах, но и в других странах мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Голосование проходило скорее по партийной принадлежности. Законопроект о продлении в большинстве своем поддержали республиканцы - 256 конгрессменов, против него выступили 164 члена палаты, преимущественно демократы.

Теперь он поступит на рассмотрение Сената США.



 

 




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