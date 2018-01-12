Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Из-за густого тумана самолеты не могут сесть в международном аэропорту «Звартноц»


Из-за густого тумана и плохой видимости в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване ряд рейсов не осуществляется. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

По их сведениям, ночью удалось осуществить несколько рейсов, однако с утра из-за непогоды посадка воздушных судов стала невозможной. «Последний самолет сел в а/п «Звартноц» в 05:21»,- сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

 Последний рейс из Еревана вылетел в направлении Москвы и Воронежа, в 13:20.


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