Из-за густого тумана самолеты не могут сесть в международном аэропорту «Звартноц»

Из-за густого тумана и плохой видимости в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване ряд рейсов не осуществляется. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

По их сведениям, ночью удалось осуществить несколько рейсов, однако с утра из-за непогоды посадка воздушных судов стала невозможной. «Последний самолет сел в а/п «Звартноц» в 05:21»,- сообщает пресс-служба а/п «Звартноц».

Последний рейс из Еревана вылетел в направлении Москвы и Воронежа, в 13:20.