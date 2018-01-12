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Члены Совета Национального Собрания Армении встретились с президентом


В резиденции президента Армении Сержа Саргсяна завершилось совещание, в котором принимали участие члены Совета Национального Собрания Армении. Как передает «Арменпресс», члены Совета Национального Собрания Армении 12 января были приглашены в резиденцию президента Сержа Саргсяна.

После совещания депутаты не пожелали распространять детали об обсужденных вопросах. Депутат от АРФД Армен Рустамян сказал, что обсуждались вопросы переходного периода к парламентской форме правления.

Армен Ашотян сказал, что все вопросы осветит пресс-служба президента.

Отметим, что на совещании присутствовали вице-спикеры Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян, Микаел Мелкумян, депутаты Армен Рустамян, Хосров Арутюнян, Наира Зограбян, Акоп Акопян.


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