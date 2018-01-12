Езидская община Армении ожидает признания геноцида, осуществленного в отношении их народа

Для езидского народа важен голос каждой страны. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал главный редактор газеты «Эздихана» Хдр Хаджоян, подчеркнув, что для них важно то, что постоянная комиссия НС Армении по внешним вопросам одобрила проект заявления об осуждении геноцида езидов на территории Ирака, которая находится под контролем террористических организаций.

«Эта ситуация продолжается и по сей день, поскольку создавшиесая условия ведут к упадку, многие дети, проживающие в шатрах, болеют, беженцы гибнут, т.е., созданы условия, когда гибнет езидский народ»,- сказал он.

По его словам, на Армению надеятся не только местные езиды, но и езиды других стран, поскольку Армения – единственная страна, где к езидам имеется особое и дружественное отношение.

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