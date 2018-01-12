Facebook отдаст предпочтение семье и друзьям

Лента социальной сети Facebook станет чаще отображать новости от друзей и родных пользователей, а сообщений компаний и СМИ станет меньше. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг заявил создатель соцсети Марк Цукерберг.

"Первые изменения коснутся ленты новостей, где вы [пользователи] сможете видеть больше [информации] о ваших друзьях, семье и группах. Так как мы выдвигаем это на первый план, то вы будете меньше видеть общественного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

По его оценке, нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу компании.

Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.



