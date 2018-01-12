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Альянс ХДС/ХСС достиг предварительного консенсуса с социал-демократами о коалиции


Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг предварительного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу германское издание "Бильд".

По его информации, конечное соглашение между партиями, тем не менее, будет зависеть от урегулирования ряда вопросов.

 

 




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