Любая попытка Израиля использовать военную силу против шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана не достигнет цели и будет контрпродуктивным шагом. Как передает Арменпресс, об этом предупредил премьер-министр Ливана Саад Харири в интервью, опубликованном в газете Wall Street Journal.

"Каждый раз они [израильтяне] заявляют, что хотят начать войну с целью ослабить "Хезболлах". И каждый раз, когда они идут войной в Ливан, они на самом деле усиливают "Хезболлах" и ослабляют государство", - подчеркнул глава коалиционного правительства.

Последний конфликт в Южном Ливане между Израилем и "Хезболлах" произошел летом 2006 года. С тех пор на ливано-израильской границе действует режим прекращения огня, за которым следят Временные силы ООН в Ливане.