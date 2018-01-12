Премьер Косово получил паспорт гражданина Албании

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай и его супруга Анита получили паспорта граждан Албании. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сам Харадинай сообщил на своей странице в Facebook.

"Благодарю албанское государство, это чрезвычайная честь получить сегодня паспорт Республики Албания", — написал косовский премьер.

Харадинай находился в Албании с рабочим визитом в четверг. По данным информационного портала на албанском языке lajmi.net, заявку на получение албанского паспорта косовский премьер подал тремя днями ранее.

Эта новость вызвала поток критики в адрес главы правительства в самом Косово, поскольку самопровозглашенная республика в плане визового режима гораздо более изолирована в сравнении с Албанией, и с получением "удобного" для загранпоездок паспорта Харадинай поставил себя в привилегированное положение относительно простых граждан Косово.