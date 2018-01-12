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Трамп решил продлить режим снятия санкций против Ирана


Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, таким образом американский лидер сохранил в силе условия достигнутого в 2015 году соглашения по ядерной программе Тегерана и предоставил Белому дому и Конгрессу дополнительное время для подготовки закона о новых ограничительных мерах против Исламской Республики.

Агентство Associated Press сообщало 10 января со ссылкой на источник в вашингтонской администрации, что Трамп склонялся к тому, чтобы продлить режим снятия санкций против Ирана. Однако, по данным Bloomberg, окончательное решение об этом президент США принял только во второй половине дня в четверг.



 

 




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