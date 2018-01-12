Из американского Монтесито эвакуируют десять тысяч человек из-за селей

Власти округа Санта-Барбара в Калифорнии в четверг вечером объявили обязательную эвакуацию для жителей города Монтесито в связи со сходом селевых потоков и наводнениями, вызванными сильными ливнями. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на странице округа.

"Новое постановление о принудительной эвакуации объявлено для Монтесито", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщает телеканал ABCсо ссылкой на главу пожарной службы округа, эвакуация затронет большую часть Монтесито. Он добавил, что эвакуация коснется порядка 10 тысяч человек.

Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей, восемь человек остаются пропавшими без вести.

ФОТО: REUTERS / Santa Barbara News-Press/ Kenneth Song