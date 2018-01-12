ООН: на оказание помощи сирийцам в 2018 году понадобится $3,5 млрд

ООН будет добиваться от международных доноров выделения $3,5 млрд на оказание помощи 13 млн жителей Сирии в 2018 году. Об этом заявил в четверг в Дамаске заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, в ближайшее время будет утвержден план реагирования на сирийский кризис. "Мы будем просить у доноров $3,5 млрд на удовлетворение нужд более чем 13 млн человек во всех уголках Сирии", - сказал он, перечисляя основные приоритеты на 2018 год.

Подводя итоги минувшего года, он заявил, что ООН вместе с партнерами доставляла помощь для 7,5 млн жителей Сирии каждый месяц. Она включала продовольствие, лекарства и другие товары первой необходимости. Кроме того, международные организации проводили в стране образовательные программы, восстанавливали работу медицинских учреждений и проводили вакцинацию детей.

Марк Лоукок рассчитывает, что его визит в Сирию приведет к позитивным сдвигам в оказании помощи населению осажденных районов, а также в решении вопроса о продолжении эвакуации пострадавших из пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

Ожидается, что по итогам своего визита Марк Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 30 января. Лоукок прибыл на этой неделе со своим первым визитом в Сирию в качестве заместителя генерального секретаря. Он сообщил, что в ходе встреч с официальными лицами САР договорился продолжить обсуждение гуманитарных вопросов.



