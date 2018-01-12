Защитник прав человека Армении незапланированно посетил УИУ «Нубарашен»: поднят вопрос требований Армена Биляна и Смбата Барсегяна

Сегодня Защитник прав человека Армении незапланированно посетил УИУ «Нубарашен», где будет рассматриваться вопрос требований Армена Биляна и Смбата Барсегяна, объявивших голодовку.

Как передает «Арменпресс», в ходе визита будут изучены документы, состояние здоровья протестующих.

Как сообщалось ранее, вечером 10 января рабочая группа аппарата омбудсмена, в состав которой вошли психолог, врач и юрист, посетила УИУ «Нубарашен» для встречи с членами группы «Сасна црер» Араиком Хандояном, Арменом Биляном и Смбатом Барсегяном.Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена, в очередной раз были изучены условия их содержания и медицинские документы. В ходе встречи Армен Билян сообщил, что испытывает головные боли и головокружение.При ознакомлении с медицинскими документами выяснилось, что во время голодовки 21 декабря и 9 января его осматривала комиссия, было назначено медикаментозное лечение. Однако Билян принимать лекарство отказывается. За это же время его несколько раз посещал психолог. Биляну было предложено перевести в УИУ «Больница для осужденных», однако он и с этим предложением не согласился, настаивая на переводе в УИУ «Армавир». Согласно выводу представителей аппарата омбудсмена, Билян нуждается в систематической психологической поддержке.Смбат Барсегян сообщил, что из-за голодовки испытывает слабость и низкое давление. Иных жалоб на здоровье он не высказал.В связи с Араиком Хандояном выяснилось, что из-за жалобы на боль в почках 10 января было проведено ультразвуковое обследование. По итогам совместной работы Уголовно-исполнительного управления и аппарата омбудсмена планируется визит уролога и несколько дополнительных обследований. Подробности будут представлены Араику Хандояну и его адвокату.