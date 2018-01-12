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Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 31 спутник


Индийская организация космических исследований вывела в пятницу на околоземную орбиту 31 спутник. По сообщению индийского космического агентства, Основным и самым крупным грузом ракеты стал индийский спутник серии Cartosat-2 для наблюдений за земной поверхностью весом 710 кг. Аппарат стал сотым индийским спутником в космосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

PSLV вывела на орбиту еще два индийских аппарата, а также 28 спутников из шести других стран: Великобритании, Канады, США, Финляндии, Франции и Южной Кореи суммарным весом 630 кг.



 




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