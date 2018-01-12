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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, он подписал законы о внесении изменений в Семейный кодекс Армении, в Кодекс об административных правонарушениях, в Гражданско-процессуальный кодекс,  в УК Армении, в закон о правах ребенка, в закон о налоговой службе, в закон о таможенной службе, в закон о публичном и личном оповещении в интернете, в закон о торговой марке, в закон о госрегистрации прав на собственность, и пр.


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