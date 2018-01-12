В Армении военнослужащие ЮВО сдают аттестацию

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения контрольных занятий по одиночной подготовке сдают аттестацию на присвоение классной квалификации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия проводятся на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» под руководством командира соединения и продлятся в течение недели.

В ходе проверочной аттестации военнослужащие сдадут более 200 нормативов по специальной, тактической, огневой, физической, медицинской, инженерной подготовкам и вождению бронетанковой и автомобильной военной техники на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря. По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена от третьей до первой классность, влияющая на повышение ежемесячного денежного довольствия в течение года.

При оценке боевой подготовки военнослужащих учитываются особенности их индивидуальной подготовки к выполнению задач в высокогорной местности в «экстремальных» климатических условиях.

К контрольным занятиям на присвоение классной квалификации подразделениям российского соединения в Закавказье привлечено более 2 тыс. военнослужащих и задействовано около 500 единиц военной специальной автомобильной и бронетанковой техники.