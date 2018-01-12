Ким Чен Ын заявил, что КНДР может выдержать и столетние санкции

КНДР не испытает трудностей, даже если "враги введут санкции на 10 и на 100 лет", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая перед учеными Государственной академии наук, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Один из секретов побед корейской революции в условиях тяжелых испытаний в том, что мы уделяли первостепенное внимание развитию науки и техники. Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, научно-техническим кадрам и их светлым головам у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет", — приводит слова лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Ким Чен Ын отдал распоряжение выплатить сотрудникам Академии наук денежные вознаграждения.