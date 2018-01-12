Мэй назвала приоритетную тему для Британии на переговорах по Brexit

Финансовый сектор Великобритании и рабочие места на нем являются приоритетом в переговорах с Евросоюзом по Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с банкирами в четверг, ее слова приводятся в распространенном после мероприятия сообщении представителя премьера.

Глава правительства также отметила, что британские власти планируют до конца марта договориться с Брюсселем об условиях переходного периода после Brexit.

В сообщении дополняется, что правительство Великобритании намерено поставить "интересы клиентов и налогоплательщиков в центр переговоров о будущих регуляторных отношениях между Британией и ЕС".

В обсуждении будущего финансового сектора принимали участие главы таких банков, как Goldman Sachs, HSBC, UBS и других финансовых организаций.

По итогам 2016-2017 финансового года британский банковский сектор, в котором занято более миллиона человек, внес в бюджет страны налогов на 72 миллиарда фунтов стерлингов.