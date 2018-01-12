Трамп сообщил об отмене своего визита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене своего планировавшегося на февраль визита в Великобританию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации [бывшего президента США Барака] Обамы продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое [посольство] в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку [на церемонии открытия нового здания диппредставительства]", - написал Трамп.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что американский лидер отказался от идеи посещения Великобритании в феврале. По сведениям издания, которое ссылается на правительственные источники, планировалось, что Трамп в рамках рабочего визита в Лондон примет участие в церемонии открытия нового здания американского посольства, а также проведет 26 и 27 февраля переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Однако, по данным газеты, президент США "охладел к этой идее", поскольку его не удовлетворили согласованные "условия и уровень визита". Теперь, как сообщается, американское посольство в Лондоне откроет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



