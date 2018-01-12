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В Джермуке ожидается бум снежных скульптур: пройдет фестиваль «Снеговик-2018»


В этом году фестиваль «Снеговик-2018» отличится новшествами. Будут состязания в ледовом альпинизме, лыжной гонке и велосипедный турнир розыгрыша Кубка.

Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал председатель ОО «Центр развития Джермука» Вазген Галстян.

«В этом году фестиваль «Снеговик-2018: фестиваль снежного искусства» пройдет 17-18-го февраля. Ледовый альпинизм пройдет впервые в Армении, однако погодные условия несколько помешают: такой теплой зимы в Джермуке еще не было, однако если несколько дней подряд будут сильные морозы, то мы обязательно все организуем»,- сказал председатель ОО «Центр развития Джермука» Вазген Галстян.

По его словам, скульптуры из снега будут лепить, в основном, джермукские дети, однако приглашены также учащиеся Художественного колледжа имени Паноса Терлемезяна из Еревана.

 «Среди основных целей фестиваля – развитие экстрима, уже в 4-й раз на фестивале «Снеговик» проводятся зимние велосипедные гонки. Люди спустятся с горы на велосипедах с территории вблизи местной канатной дороги. Участие могут принять все, кто имеет опыт и навыки подобного вождения велосипеда»,- сказал председатель ОО «Центр развития Джермука» Вазген Галстян.

По его словам, вечером 17-го февраля состоятся танцы с огнями, с 20:00 до 22:00 состоится мероприятие «Зимняя холодная вечеринка».

Далее пройдут и другие интересные мероприятия в рамках этого фестиваля, который финансируется муниципальными властями Джермука, при поддержке Госкомитета по туризму Армении; консалтинговую помощь оказывает Смитсоновский институт.

Организаторами фестиваля выступают ОО «Центр развития Джермука», «Молодежный центр Джермука», муниципалитет Джермука.

Лилит Демурян


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