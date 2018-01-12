Исполняется третья годовщина со дня убийства в Гюмри семьи Аветисян.

Убийство 6 членов семьи Аветисянов произошло 12 января 2015 года, в районе 06:00 утра, они были убиты в постелях, путем применения огнестрельного оружия. Седьмой, самый маленький член семьи – 6-месячный Сережа, был обнаружен с резано-колотой раной в области грудной клетки. Он был доставлен в больницу и прооперирован. Сегодня состояние ребенка ухудшилось, углубились сердечно-легочная и почечная декомпенсации. Однако, спасти жизнь малыша не удалось. Сережа скончался 19 января в 17:02.

В результате консультаций председателей следственных комитетов РА и РФ были достигнуты договоренности о порядке ведения расследования и уголовного дела. Было решено создать координирующий орган для более продуктивного ведения работ.

Было принято решение о привлечении Валерия Пермякова в качестве подозреваемого по уголовному делу, и следователи СК Армении предъявили В.Пермякову обвинение по п. 1 ч. 2 ст. 104 УК Армении – предумышленное во двух или более лиц. В.Пермяков признал выдвинутое обвинение. В его отношении возбуждено уголовное дело по второй части ст. 104 УК Армении – убийство 2 и более лиц, по ст. 175, 34, 329 УК Армении. Военный трибунал РФ приговорил Пермякова к 10 годам заключения за дезертирство и хищение оружия.

Прокурор Геворг Геворгян предъявил обвинение по ст. 104 , пп. 1, 5, 8 УК Армении(убийство 2 и более лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений, сопровождаемое бандитизмом), ст. 175 (разбойное нападение с применением оружия), и 34-329 (попытка незаконного пересеения государственной границы), и потребовал для Пермякова пожизненный срок заключения. 23-го августа Суд первой инстанции Ширака огласил приговор по делу об убийстве семьи Аветисян. Валерий Пермяков был приговорен к пожизненному заключению. Начало несения наказания будет считаться с 13-го января 2015 года.

Министерство юстиции Армении сообщает, что министерство получило решение Суда Российской Федерации о признании вердикта Ширакского областного суда первой инстанции общей юрисдикции и его реализации на территории Российской Федерации.

Решение российского суда гарантирует полное и безусловное выполнение решения армянского суда о пожизненном заключении Валерия Пермякова, как это предусмотрено международными соглашениями между Республикой Армения и Российской Федерации.

Арменуи Мхоян