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Трамп не ожидает ухода Тиллерсона с поста госсекретаря США


Президент США Дональд Трамп хорошо ладит с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и не ожидает, что тот вскоре может покинуть свой пост. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление американский лидер сделал в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

Трамп выразил надежду на то, что свой нынешний пост сохранит и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон, слухи о возможной отставке которого появлялись в СМИ.

"Послушайте, Гэри может уйти, и Рекс может уйти, но я не ожидаю этого", - сказал Трамп. Отвечая на вопрос, ждет ли он, что Тиллерсон останется госсекретарем, президент сказал: "Да, Рекс и я очень хорошо ладим друг с другом".

 




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