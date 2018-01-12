СМИ: в Японии сотни пассажиров застрявшего под снегом поезда провели ночь в вагонах

Несколько сотен пассажиров поезда, следовавшего в четверг из города Ниигата в Нагаоку и застрявшего в пути из-за сильного снегопада, всю ночь провели в вагонах. К утру пятницы они до сих пор остаются под снегом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал NHK.

Этот поезд не единственный, застрявший из-за снегопадов в ночь на пятницу.

Сильные снегопады, обрушившиеся на западную часть Японии и побережье Японского моря, во многих местах привели к транспортному коллапсу.

В префектуре Ниигата и других районах на побережье Японского моря количество выпавших осадков в несколько раз превышает годовую норму. В некоторых местах выпало более метра осадков, а снежный покров вырос до 2,5 метра.



