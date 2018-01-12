Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 12-го января по причине метели закрыт перевал Варденяц.

На дорогах Абовян-Чайный, Джуджеван-Ноемберян, Горис-Сисиан и на поворотах Спитака - местами гололед.

Дорога Воскепар-Ноемберян труднопроходима для машин с прицепом. На дорогах в Масисе, Арарате, Армавире, Маралике и Тавуше – густой туман, видимость 30-50 метров.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.